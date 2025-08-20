Antalya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, sollama yaparken kontrolünü kaybeden otomobilin sürücüsü Müge Perdahlı, yol kenarındaki ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde D65 karayolu Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müge Perdahlı (34) idaresindeki 34 GC 8681 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Müge Perdahlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.