Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Örnek Mahallesi 1502 ile 1525 sokak kesişiminde meydana geldi. Şükrü Sözen Köprüsü'nden Yunus Emre Caddesi yönüne seyreden Emircan T. yönetimindeki 07 BCL 897 plakalı motosiklet ile Pınar Ö. idaresindeki 07 AUA 946 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA