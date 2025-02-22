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"Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Antalya'da 3 arkadaşıyla beraber oto yıkama dükkanına gelen şahıs, "Sevgilime kim yazdı?" diye bağırarak kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 22 yaşındaki işletme sahibi yaralanırken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'nda yer alan oto yıkama dükkanında dehşet yaşandı. B.A. (28) 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'Sevgilime kim yazdı?' diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen B.A.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a (17) ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Şükrü Alkaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alkaş'ın cansız bedeni sabah saatlerinde işlemlerinin ardından amcası ve yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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