Haberler

Antalya'da Orman Yangını Yeniden Büyüdü ve Mahallelere Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam çıkan ve enerjisi düşen orman yangını, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde yakın mahalledeki ormanlık ve makilik alana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan ve yapılan müdahale ile enerjisi düşürülen yangın, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek İspatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 8 helikopter, 2 uçak, 1 iş makinesi, 30 arazöz ve çok sayıda personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kimi destekleyecek? Aziz Yıldırım seçime saatler kala sessizliğini bozdu

Kimi destekleyecek? Seçime saatler kala sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu

Tek eliyle faciayı önledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.