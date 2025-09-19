Antalya'da Orman Yangını Yeniden Büyüdü ve Mahallelere Sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam çıkan ve enerjisi düşen orman yangını, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde yakın mahalledeki ormanlık ve makilik alana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan ve yapılan müdahale ile enerjisi düşürülen yangın, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek İspatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 8 helikopter, 2 uçak, 1 iş makinesi, 30 arazöz ve çok sayıda personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.