Antalya'da Orman Yangını: Gürçam Mahallesi Tahliye Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Gürçam Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayan orman yangını, sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün yanı sıra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, saatler içinde Doğanca'dan Gürçam Mahallesi Karetepe mevkiine kadar ulaştı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, Gürçam Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çaba harcanıyor. - ANTALYA