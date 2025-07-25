Antalya'da Orman Yangını: Gürçam Mahallesi Tahliye Edildi

Antalya'da Orman Yangını: Gürçam Mahallesi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle Gürçam Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Gürçam Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayan orman yangını, sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün yanı sıra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, saatler içinde Doğanca'dan Gürçam Mahallesi Karetepe mevkiine kadar ulaştı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, Gürçam Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çaba harcanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.