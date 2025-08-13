Antalya'da Orman Yangını: 10 Dönüm Alan Zarar Gördü

Antalya'da Orman Yangını: 10 Dönüm Alan Zarar Gördü
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde sabaha karşı 02.15 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin yüksek ve sarp kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını 5 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
