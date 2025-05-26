Antalya'da Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü
Kumluca ilçesi Altınyaka Mahallesi'nde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan etkilendi. Yangına hava ve karadan müdahale edildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesi Altınyaka Mahallesi'nde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kumlucu'daki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet helikopter, 4 arazöz, 3 adet su ikmal aracı ve karadan yangın işçileri ile etkin ve hızlı şekilde müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa