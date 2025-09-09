Antalya'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Trafik Jandarma Timleri tarafından güvenli şekilde taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 126 okul servis aracı kontrol edildi.
Yetkililer, okul servis araçlarının trafik kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa