Haberler

Antalya'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı

Antalya'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte 126 okul servis aracını denetledi. Denetimlerin amacı, servis araçlarının trafik kurallarına uygun şekilde çalıştığını sağlamak.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların açılması ile birlikte öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 126 okul servis aracı kontrol edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Trafik Jandarma Timleri tarafından güvenli şekilde taşınması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 126 okul servis aracı kontrol edildi.

Yetkililer, okul servis araçlarının trafik kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İğneden ipliğe zam furyası başlayabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.