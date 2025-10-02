Haberler

Antalya'da Okul Servisi ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'da Okul Servisi ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, okul servis aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okul servis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelene kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.50 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan Ekmel kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur yönüne seyir halinde olan Hüseyin Y. idaresindeki 07 UY 723 plakalı motosiklet, bölgede bulunan bir okuldan öğrenci alıp anayola çıkan Fevzi A.'nın kullandığı 07 C 50090 plakalı okul servis aracıyla çarpıştı. Kazada devrilerek sürüklenen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Hüseyin Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.