Kemer'de baba-oğul tartışması ölümle sonuçlandı
Kemer ilçesinde tartışma sonucu oğul S.A., babası İmdat A.'yı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamazken, şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamazken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kuzdere Mahallesi Ballıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, fayans işiyle uğraşan İmdat A. (52) ile oğlu S.A. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., babasını iki yerinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İmdat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
