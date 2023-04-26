Antalya'da nefes kesen kovalamaca kazayla son buldu: 5 araca çarparak durabildi 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 5 otomobile çarpınca yakayı ele verdi -Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli sürücü, 2 çöp konteyneri ve 5 otomobile çarpınca kıskıvrak yakalandı -Kovalamaca anı ve bir kadının...

Antalya'da nefes kesen kovalamaca kazayla son buldu: 5 araca çarparak durabildi

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 5 otomobile çarpınca yakayı ele verdi

-Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli sürücü, 2 çöp konteyneri ve 5 otomobile çarpınca kıskıvrak yakalandı

-Kovalamaca anı ve bir kadının meraklı bakışları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamacanın ardından çöp konteynerleri ve 5 otomobile çarptıktan sonra yakayı ele verdi. Kovalamaca anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Karşıyaka Mahallesi ara sokaklarda, 07 LLB 02 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü tehlikeli hareketlerle kaçmaya başladı. Sakarya Bulvarı,Karşıyaka, Yeni Emek mahalleri ara sokaklarda kaçan sürücü sivil ve resmi polis ekiplerine peşine taktı. Ekiplerin dur ihtarın rağmen tehlikeli araç kullanarak kaçan sürücü yolda bir kişiyi hafif yaraladı, çöp konteynerlerine çarptı. Kazalı şekilde ilerlemeye devam eden sürücü, park halindeki 5 araca daha çarpması sonucu durduruldu. Araçtan inip kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 36 yaşındaki Kamil E., ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Kamil E.'nin çarptığı iki araç ve kendi otomobili büyük hasar aldı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri otomobil içinde detaylı şekilde inceleme yaptı. Otomobilde şüpheli bir madde bulunmazken, şüphelinin aranma kaydının olduğu öğrenildi.

Ortalığı savaş alanına çeviren Kamil E, kendisini görüntüleyen gazetecilere, " Çekmeyin vallahi şikayet ederim" diye tepki gösterdi.

"Kamerada"

Öte yandan kovalamaca anı bölgedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere şüpheli aracın son sürat sokak arasından geçmesi ve peşindeki polis arabası yansırken, bir kadının ise korkuyla pazar arabasını kaldırıma çektiği anlar yer aldı.

Olayı gören Sevcan Şimşek, "Balkondaydım. Sokaktan hızlı bir araba geliyordu. Sirens esleri geliyordu ne olduğunu anlayamadım. En son bir fren sesi geldi, orada kaldı. Park halindeki araçlara vuran sürücü kaldı. Kaçıyordu polis yakaladı"

Doğan Gençyiğit ise şüpheli aracın iki kez mahallede önlerinden geçtiğini belirterek, "Polisler arkasındaydı, iki de sivil araç takipteydi. Bizde peşine düştük. Burada kaza yaptı, kaldı.