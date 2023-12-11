Antalya'da Narkotik ve Asayiş Suçlarından Aranan 198 Kişi Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, narkotik suçları ve asayiş suçlarından aranan 198 şahıs yakalandı. Yakalanan kişiler arasında çeşitli suçlardan arananlar da bulunuyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçları ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 198 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince Adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "narkotik suçları ve bu suçlardan asayiş suçları ile iltisaklı aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 88 ekip ve 218 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

İl ve dış ilçe mahkemelerince aralarında "kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etme, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etme, şantaj, silahla tehdit, görevi yaptırmamak için direnme/hakaret, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma/kullanma," suçlarından arananların da bulunduğu çok sayıda kişi için harekete geçildi.

Bu çerçevede 10 ile 20 yıl arası 5 şahıs, 5 ile 10 yıl arası 8 şahıs, 2 ile 5 yıl arası 12 şahıs, 2 yıl altı 79 şahıs olmak üzere hapis cezası ile aranan 104 şahıs ile birlikte toplam 198 kişi yakalandı. - ANTALYA