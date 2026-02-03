Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazilet B. idaresindeki 20 P 2222 plakalı otomobil ile Arda M. S'nin kullandığı 07 BMZ 162 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA