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Antalya'da Motosiklet Yaya Geçidine Çarptı

Antalya'da Motosiklet Yaya Geçidine Çarptı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçen motosiklet, yaya olarak yoldan geçen bir vatandaşa çarptı. Olayda yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yolda kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçerek ilerleyen motosiklet yoldan yaya olarak geçmekte olan vatandaşa çarptı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Alan Y.'nin kullandığı 07 BFZ 370 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçerek ilerlediği sırada yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Süleyman T.'ye çarptı. Motosikletin çarpması sonucu savrulan yaya, kırmızı ışıkta beklemekte olan Fatma İnce'nin kullandığı 34 EU 1750 plakalı hafif ticari aracın sol aynasına çarparak yere düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Süleyman T. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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