Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Kazasında 1 Yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cadde üzerine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün şerit değiştirmesi esnada aynı şeritteki motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. idaresindeki 07 YNC 33 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta kontrollü geçiş sırasında aniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde yolun sağından gelen M.C.G.'nin kullandığı 07 BVS 766 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA