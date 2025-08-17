Antalya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, D400 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Abdullah T.'nin kullandığı 07 BKC 654 plakalı motosiklet ile A.Ç.'nin kullandığı 06 BT 6432 otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Abdullah T., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosiklet çarpıştığı sırada motosiklet sürücüsünün aracın kapısına tutunarak bir süre asılı halde seyrettiği ve sonrasında yere düştüğü görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA