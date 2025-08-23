Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyreden otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritli sağlandığı yolda Gazipaşa'dan Anamur yönüne seyir halinde olan 07 US 451 plakalı otomobilin sürücüsü İ.E.Ç., yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için sola manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Y.D. idaresindeki 01 BBC 328 plakalı motosiklet, otomobilin sol yanına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yere düşüp sürüklenen motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise, bölge bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kendi şeridinden çıkmasıyla motosikletin çarptığı an ile sürücüsü ve motosikletinin yerde sürüklendiği anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.