Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duhan Dursunoğlu'nun kullandığı 07 AYJ 476 plakalı motosiklet ile Saffet Sevim'in kullandığı 07 LUM 06 plakalı araç çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Elektrik ve doğalgazda 'çoktan çok, azdan az' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgazı zamlı ödeyecek kesim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.