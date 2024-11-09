Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duhan Dursunoğlu'nun kullandığı 07 AYJ 476 plakalı motosiklet ile Saffet Sevim'in kullandığı 07 LUM 06 plakalı araç çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA