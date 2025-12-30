Haberler

Yayaya yol veren motosikletli arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla kanala uçtu

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosiklet sürücüsü yayalara yol vermek için durduktan sonra arkadan gelen aracın çarpması sonucu kanala düşerek yaralandı. Olayda çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı genç kurtarıldı.

Antalya'da yayaya yol vermek için duran motosiklet sürücüsü arkadan gelen aracın çarpması sonucu savrularak kanala uçtu. Yaralı genci vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaklaşık 3 metrelik kanaldan çıkardı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce işe başlayan kuryelik yapan Mücahit Ç.'nin kullandığı 63ALE 551 plakalı motosiklet sürücüsü yol üzerinde bulunan yaya geçinde bekleyen yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelmekte olan Kaan Y.'nin kullandığı 07 GHV 09 plakalı Fiat otomobil yayalara yol vermek için duran motosikletli gence arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobile ise 34 DJP 605 plakalı minibüs çarptı.

Savrulan genç kanala uçtu

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerinde ki sürücü yola savrulurken motosiklet sürücüsü genç bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücüler yaralı gencin yardımına koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kanal içerisinde bulunan yaralı gence ilk müdahaleyi yaparken, Mücahit Ç. vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kanaldan çıkartılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
