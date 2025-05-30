Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan müdahaleler yetersiz kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Ş. idaresindeki 07 BVZ 093 plakalı otomobil ile Ömer Ayvacı'nın (66) kullandığı 07 ADF 510 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Ayvacı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayvacı hayatını kaybetti. Ayvacı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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