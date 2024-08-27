Antalya'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa Hoda olay yerinde hayatını kaybetti. Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı bağlı Avdan Mahallesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Avdan Mahallesinden Avdan Susuzu Mahallesine giden Sefa Hoda (52) idaresinde plakasız motosiklet Avdan susuzundan Avdan Mahallesindeki taş ocağına gelen Yusuf Köken idaresinde 20 BZ 871 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa Hoda olay yerinde hayatını kaybetti.
Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA