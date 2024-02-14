Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi 8159 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Herdford Caddesi istikametinden gelip Hüseyin Avni Akın Caddesi istikametine seyir halindeki Süleyman Göçmen'in kullandığı 07 BHU 446 plakalı motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı - ANTALYA