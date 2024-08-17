Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği anlar kask kamerasında

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza anı arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bu sabah saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel'in idaresindeki 07 BPT 509 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.'nin kullandığı 07 AYP 429 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm anı kamerada

Kaza anı, yanında seyir halinde olan başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde diğer motosiklet sürücüsünün yanından geçen motosiklet sürücüsünün taksiye çarparak yola savrulduğu anlar kayıt altına alındı.