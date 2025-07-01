Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 33 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Olay anında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edilen yaralı ile sonuçlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu Turizm yolunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ASAT çalışanı olduğu öğrenilen Mustafa Alp Yılmaz'ın (33) kullandığı 07 ACF 089 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi olması nedeniyle Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA