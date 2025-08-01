Antalya'da Motosiklet Kazası Sonrası Sürücülere Kask Cezası

Antalya'da iki motosikletin birbirlerine sürtünmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Sürücülerin talebi üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, sürücülere kask takmamaktan 993'er TL para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametinden otogar istikametine giden iki motosikletten birisi Sorgun Bulvarı'nda yakıt almak için yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonuna yönelirken, aynı istikamette seyir halindeki motosiklete hafif şekilde dokundu. Motosikletlerden birisinde küçük çaplı boya hasarının oluştuğu kazanın ardından motosiklet sürücüleri arasında tartışma çıktı. Sürücüler birbirlerini suçlarken, sürücülerden birisi 112'yi arayarak trafik ekibi istedi. Motosiklet sürücülerinin tartışması, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından devam etti. Motosiklet sürücülerinin ve motosikletlerin kontrolünü yapan trafik polisleri, herhangi bir eksiğe rastlamazken, sürücülere kask takmamaları nedeniyle 993'er TL para cezası uyguladı. Yazılan cezanın ardından tartışma sona erdi ve motosiklet sürücüleri yollarına devam etti. - ANTALYA