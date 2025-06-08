Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Mustafa K. ve 21 yaşındaki Aden Nisa B. hayatını kaybetti. Kazanın, bir aracın yasak olmamasına rağmen sola dönüş yapmaya çalışması sonucu gerçekleştiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini paylaşarak sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Antalya'da öğlen saatlerinde meydana gelen ve motosikletli 2 gencin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kemer yola üzerinde bulunan ikinci tünel girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir araç sürücüsünün sola dönüş yasak olmasına rağmen dönmeye çalışması üzerine meydana gelen kazada 32 AEY 140 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. (20) araca çarparak savruldu. Yola savrulan motosiklete bu kez de arkadan gelen başka bir motosikletli çarptı. Kazada 32 AEY 140 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. (20) ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Aden Nisa B. (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) kazayı yaralandı.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaşarak uyardı

Kazanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hebasından paylaşarak sürücüleri uyardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A... (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi... Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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