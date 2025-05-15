Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Manavgat ilçesinde otel servis midibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir diğer yolcu ağır yaralandı. Kazaya müdahale eden vatandaşlar, yaralıları hastaneye kaldırdı. Otel servisi sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis midibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Serhat Ertaş'ın kullandığı 07 HKA 16 plakalı motosiklet, 1017. Sokak kesişimine geldiğinde sokaktan çıkan Mühsin H.'nin kullandığı otel servisi 07 C 74654 plakalı TEMSA Prestij marka midibüse ön sol tamponundan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş (25) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Bengi'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Ertaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emine Bengi'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otel servisi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, sürücüye ayrıca ters yönden gelmek suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otel servisi ters yoldan çıkarken, hızlı olduğu gözlenen motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün kaskının başından fırladığı, sürücü ve motosikletteki yolcunun kaldırıma savrulduğu, vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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