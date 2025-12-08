Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin ölümünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, gencin kaskının kazada ezildiği görüldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsüne ait kaskın ise kazada ezilmesi dikkat çekti. Kürekle poşete konulan kask kaza yerinden alındı.

"Batu nerede?"

Ölüm haberini alıp olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları sinir krizi geçirdi. "Batu nerede?" diyerek yere yığılan gencin yakınını polis ve yanındakiler ayağa güçlükle kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA