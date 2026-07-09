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Tedavi gören babasına yastık almaya giderken kaza geçirdi, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Tedavi gören babasına yastık almaya giderken kaza geçirdi, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletiyle babasına yastık götürürken kaza yapan Osman Kutay Cevheroğlu, 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze teslimi sırasında annesi gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçirdiği trafik kazası ardından hastaneye kaldırılan genç adam, 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatın kaybetti. Gencin cenazesinin teslimi sırasında annesi "Benim yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, 24 Haziran tarihinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi gören babasına motosikleti ile evden yastık almaya giden Osman Kutay Cevheroğlu, hastaneye dönüş yolunda Antalya Bulvarı ile 75. Yıl Caddesi kesişiminde motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikleti ile birlikte asfalt zeminde kaymaya başlayan Cevheroğlu, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden Cehveroğlu'nun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, durumun 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan ve 15 gündür yaşam mücadelesi veren Osman Kutay Cevheroğlu. Dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Benim yavrum" diyerek son yolculuğa uğurladı

Cevheroğlu'nun cenazesi otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin cenazesi bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında Cevheroğlu'nun annesi "Benim yavrum" diyerek cenaze aracının arkasından gözyaşı dökerken, yakınları tarafından sakinleştirildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Osman Kutay Cevheroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu mezarlığına götürülürken, gencin 1.5 yıl önce dünya evine girdiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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