Haberler

Manavgat'ta devrilen morosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat'ta devrilen morosiklet sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahallesi'nden Sorgun Bulvarı yönünde seyreden Tayfun Gültenkin'in kullandığı 07 BOP plakalı motosiklet, devrilip sürüklendi. Refüj bordürüne çarptıktan sonra durabilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

Ortalığı karıştıracak görüntü! Sokağa inenleri tek tek vurmuşlar