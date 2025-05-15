Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 895 Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 895 Sürücüye Cezai İşlem
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Antalya merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen özel motosiklet denetimlerinde, kask takmayan ve sürücü belgesiz 895 sürücüye toplam 3 milyon 450 bin lira ceza kesildi. Ayrıca çalıntı motosikletler ele geçirilirken, 260 araç trafikten men edildi.

Antalya merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, kask takmayan, sigortasız ve sürücü belgesiz toplam 895 sürücüye 3 milyon 450 bin lira idari para cezası uygulanırken, 260 araç trafikten men edildi. Denetimlerde çalıntı motosikletler ve aranan şahıslar da tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde özel motosiklet denetimleri yapıldı. Bu çerçevede toplam 7 bin 650 motosiklet kontrol edilirken, kural ihlali yapan sürücülere çeşitli cezai işlemler uygulandı. Kask takmadığı tespit edilen 480, tescil plakası olmayan 75, sürücü belgesi bulunmayan 70, araç muayenesi yaptırılmamış 110, sigortasız 30, alkollü araç kullanan 12, çevreyi rahatsız eden 5 ve çeşitli diğer eksikleri bulunan 113 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Araç ve sürücülere yönelik kapsamlı uygulamada, toplam 895 sürücüye 3 milyon 450 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 260 motosiklet trafikten men edildi.

Çalıntı motosikletler ve aranan şahıslar yakalandı

Denetimler sırasında ayrıca çalıntı kaydı bulunan 5 motosiklet ele geçirildi. Hakkında aranma kaydı bulunan 12 şahıs ise yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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