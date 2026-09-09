Antalya’da Motokuryeler yangın bölgesine yardım taşımak için seferber oldu

Antalya'da önceki gün başlayan ve 3'üncü gününe giren orman yangınında motokuryeler sahada alevlerle mücadele eden söndürme ekiplerine yardım için seferber oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, farklı kurumların yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına çeşitli şekillerde destek veriyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında motosikletli kuryeler örnek bir dayanışmaya imza attı. Paket servis çantalarını su, ayran ve ilk yardım malzemeleriyle dolduran motokuryeler alevlerle savaşan ekiplere destek olmak için yangın bölgesindeydi. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler sahada alevlerle mücadele eden ekiplere ihtiyaçları olan malzemeleri ulaştırmanın yanı sıra söndürme çalışmalarına da yardım etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı