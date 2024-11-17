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Antalya'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Antalya'nın 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk karı düştü. Kısa süreli yağan kar ile yerler beyaza bürünürken, kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu.

Antalya'da 1825 rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı düştü

ANTALYA - Antalya'da Alaçebel mevkiisinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte öğlen saatlerinde yılın ilk karı düştü. Kısa süreli yağan kar ile yerler beyaza büründü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı öğlen saatlerinde başladı ve kısa sürede durdu. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda yağan kar ile yerler beyaza bürünürken, kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Kısa sürede yağan kar yerini yağmura bırakarak kar eridi.

Ayrıca Akseki'nin yüksek kesimlerinede kar düşerken, Çimi Yaylası'da beyaza büründü.

Antalya'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - 3.Sayfa
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