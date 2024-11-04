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Antalya'da Metruk Evde Yangın: Osman Özbaş Son Anda Kurtuldu

Antalya'da Metruk Evde Yangın: Osman Özbaş Son Anda Kurtuldu
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki metruk evde çıkan yangın, ev sahibinin son anda kendini dışarı atmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirirken, Osman Özbaş evsiz kaldı ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Antalya'da Osman Özbaş'ın yaşadığı metruk evin dışında çıkan yangın, kısa sürede eve sıçradı. Yangın sırasında evde uyuyan Özbaş, alevleri fark edince son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. Alev alev yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı çaresizliği dile getiren Özbaş, "Burası gitti, benim de hayatım bitti" dedi.

Saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5106 Sokak'ta meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Osman Özbaş'ın yalnız yaşadığı tek katlı metruk evin dışarısında biriken atık malzemelerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin içine sıçradı. Yangına uykuda yakalanan Özbaş, alevleri fark edince hızla dışarıya çıkarak son anda kurtuldu.

Yangını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına aldı. Ancak yangın, Özbaş'ın evini kullanılamaz hale getirdi.

Yangın sonrası yaşadığı çaresizliği dile getiren Osman Özbaş, "Ben bu evde yalnız yaşıyorum. Ben içerde yatıyordum, dışardan yangın çıktı. Şuan yatacak yerim yok. Ben bir yer istiyorum. Burası gitti benimde hayatım bitti. Benim kimsem yok. Perişan oldum "dedi.

Mahalle sakini Habibullah Eryılmaz ise "Bu ev yol üstü olduğundan dolayı yangın dışardan çıkmış. Arkadaşımız bir göz evde yaşıyor. Hiç kimsesi yok. Yetkililerden bu vatandaşımıza bir el atmalarını ve bir yere yerleştirmelerini talep ediyoruz. Burası yandı kül oldu. Kalacak yeri yok dışarda kaldı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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