Haberler

Markette 19 yaşındaki genci hayattan koparan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta bir markette meydana gelen tartışma sonucu 19 yaşındaki Hasan Şimşek, market sahibinin oğlunun ateşi sonucu hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde markete gelen müşteriyle işletme sahibinin oğlu arasında çıkan tartışmanın ardından 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

21 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., iş yerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Hasan Şimşek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Şimşek'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan 19 yaşında gencin hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin oğlu Hakan K.'nın Şimşek'in boynuna sarıldığı, ardından diğer elinde bulunan tabancayı ateşleyerek genci vurduğu anlar kayda girerken Şimşek'in tabancadan çıkan kurşunla yere yığılmasının ardından Hakan K.'nın silahı tezgaha bırakarak gencin yerde yatan cansız bedenini kontrol ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

