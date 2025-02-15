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Mide bulandıran iddia: Servis şoförü lise öğrencisine istismarda bulundu

Mide bulandıran iddia: Servis şoförü lise öğrencisine istismarda bulundu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir lise öğrencisinin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, okul servis şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde bir lise öğrencisine, servis şoförü A.K. tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

13 Şubat Perşembe günü Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran baba, lise öğrencisi kızının servis şoförü tarafından istismara uğradığını belirterek şikayette bulundu. Olayın hemen ardından Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildi ve şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli A.K., gözaltına alındı. 14 Şubat Cuma günü Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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