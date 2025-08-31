Antalya'da Laboratuvarın Dış Cephesi Büyük Gürültüyle Düştü

Antalya'da Laboratuvarın Dış Cephesi Büyük Gürültüyle Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir özel laboratuvarın dış cephe kaplaması sabah saatlerinde koparak düştü. Olayda yaralanan olmazken, apartman sakinleri büyük bir gürültüyle uyandı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Antalya'da özel bir laboratuvarın dış cephe kaplaması sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden kopup düştü. Yaralananın olmadığı olayda sese uyanan apartman sakinleri, "Çok büyük bir gürültü oldu. Binanın bir yeri çöktü gibi hissettik. Korktuk. Allah'tan pazar günü ve kimseye bir şey olmadı" dedi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın zemin ve üst katında hizmet veren Özel Synevo Laboratuvarı'nın ön ve iki yan cephesinde üzerinde reklam panolarının bulunduğu dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden koparak büyük bir gürültüyle düştü. Sese uyanan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de cephenin altında kalan birinin olup olmadığını araştırdı. Yaralanın olmadığı olayda, haber verilip işyerine gelen çalışanlar da durumu yetkililerine bildirdi.

"Çok büyük bir gürültüydü"

Bina sakinlerinden Erkan Mat, "Çok büyük bir gürültü oldu. Binanın bir yeri çöktü gibi hissettik. Sallantı olmadı ama çok büyük bir gürültüydü. Korktuk. Allah'tan pazar günü kimseye bir şey olmadı. Tabi ön görülemez bir durum, büyük bir şanssızlık" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

İlk görüşmeyi Çin lideriyle yaptı! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.