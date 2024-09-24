Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Koruma Altındaki Arı Kuşlarına Yasa Dışı Avcılık: 84 Bin Lira Ceza

Antalya'da Koruma Altındaki Arı Kuşlarına Yasa Dışı Avcılık: 84 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan iki şahsa toplamda 84 bin 14 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Antalya'da koruma altında olan 45 adet arı kuşu avlayan 2 şahsa toplamda 84 bin 14 lira para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Kaş DKMP Şefliği ekipleri, yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, koruma altındaki arı kuşu (Merops apiaster) avlayan iki şahsı tespit etti. Yapılan denetimlerde avcıların, MAK kararları ile koruma altına alınan 45 adet arı kuşunu avladığı belirlendi. İlgili şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avladıkları arı kuşları için toplamda 67 bin 500 lira tazminat talep edildi.

Yetkililer, doğanın korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Kaş DKMP Şefliği, bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almayı sürdüreceklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hayvan Hakları antalya 3-sayfa Güncel Çevre Hukuk Kaş

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });