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Antalya'da Kız Öğrencilerin Kaldığı Apartta Yangın Çıktı

Antalya'da Kız Öğrencilerin Kaldığı Apartta Yangın Çıktı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangın, kız öğrencilerin kaldığı apartta panik anlarına yol açtı. Öğrenciler sokağa fırlarken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevler, kız öğrencilerin bulunduğu apartı da sarınca panik yaşandı. Öğrenciler kendilerini sokağa atarken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, apartta bulunan öğrenciler kendilerini sokağa attı. İhbarın ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanmaz olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle başlattığı inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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