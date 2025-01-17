Antalya'da Kız Öğrenci Apartında Yangın Paniği

Antalya'da gece alevler binayı sardı, korku dolu anlar yaşandı

Yangın, kız öğrencilerin bulunduğu apartı sarınca öğrenciler kendilerini sokağa attı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir yaralanma oluşmazken, binada zarar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevler, kız öğrencilerin bulunduğu apartı da sarınca panik yaşandı. Öğrenciler kendilerini sokağa atarken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, aparta bulunan öğrenciler kendilerini sokağa attı. İhbarın ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanmaz olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle başlattığı inceleme sürüyor.