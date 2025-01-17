Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Antalya'da Kız Öğrenci Apartında Yangın Paniği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir apartta çıkan yangın, kız öğrencilerin panik içinde sokağa kaçmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yaralanma olmadı ancak binada maddi hasar oluştu.

Antalya'da gece alevler binayı sardı, korku dolu anlar yaşandı

Yangın, kız öğrencilerin bulunduğu apartı sarınca öğrenciler kendilerini sokağa attı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir yaralanma oluşmazken, binada zarar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevler, kız öğrencilerin bulunduğu apartı da sarınca panik yaşandı. Öğrenciler kendilerini sokağa atarken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrencilerin kaldığı bir apartın bulunduğu binada yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, aparta bulunan öğrenciler kendilerini sokağa attı. İhbarın ardından yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanmaz olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle başlattığı inceleme sürüyor.

Antalya'da Kız Öğrenci Apartında Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
img

Akaryakıta yeni zam geliyor
img

Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.