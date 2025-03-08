Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

AK Partili meclis üyesine yapılanlar CHP'yi de rahatsız etti

Antalya'da Kıdemli Başpolis Ufuk Öcal Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kıdemli Başpolis Ufuk Öcal Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Ufuk Öcal, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde ailesi ve meslektaşları gözyaşlarıyla veda etti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Ufuk Öcal (52), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve meslektaşları, Öcal'a göz yaşları içinde veda etti.

Antalya Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan Baş polis Ufuk Öcal, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi altına alınmasının ardından hayatını kaybetti. 7 Mart Cuma günü vefat eden Öcal için Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Öcal'ın meslektaşları, ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da katıldığı tören sırasında Öcal'ın ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından Başpolis Ufuk Öcal'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Öcal'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
img

Sosyal medya fenomeninden acı haber
img

İki lise öğrencisi okul çıkışında birbirini bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.