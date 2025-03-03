Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Antalya'da Kentsel Dönüşüm Alanında Yangın

Antalya'da Kentsel Dönüşüm Alanında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Antalya'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan apartmanın ikinci katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
img

Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda
img

Kızılcık Şerbeti dizisinde akıllara zarar çekim hatası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar töreninde tarihi bir ilk

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.