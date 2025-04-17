Antalya'da Kayıp Yusuf Bektaş İçin Dalgıçlar Suya Daldı

Antalya'da 15 gündür haber alınamayan adam için dalgıçlar Düden Şelalesi'ne daldı

3 Nisan tarihinde evinden ayrıldı bir daha geri dönmedi

ANTALYA - Antalya'da 3 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Yusuf Bektaşiçin ailesinin talebi üzerine Baraj Mahallesi'nde bulunan kanalda arama yapıldı.

Kepez ilçesinde 3 Nisan tarihinde annesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan kaynak ustası Yusuf Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Daha önce son olarak görüldüğü çocukluk arkadaşı S.Ç.'nini evinin yakınlarında bulunan kuyular ve sulama kanalında arama yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. Aradan geçen 14 günlük sürede kayıp olarak aranan ve hayatından endişe edilen Yusuf Bektaş için ailesinin talebi üzerine farklı bir noktada arama gerçekleştirdirildi.

Dalgıçlar kanalda arama yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçların yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometrelik alanda arama yapıldı. Daha önce aranan sulama kanalının bağlandığı Düden Çayı'nın Habibler Mahallesi'nde bulunan kısmında yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar su altında, ekipler ise kanal kenarında Yusuf Bektaş'a ait bir iz aradı. Yaklaşık 3 saatlik sualtı ve su üstünde yapılan aramada Bektaş'a ait her hangi bir ize rastlanılmadı.