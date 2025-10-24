Haberler

Antalya'da Kaybolan İrlandalı Turist İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Kaybolan İrlandalı Turist İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği Oymapınar Baraj Göleti'nde kaybolan İrlandalı turist Antony Dmien Smith'i arama çalışmaları dalgıçlar ve su altı görüntüleme robotuyla sürüyor. Üçüncü gününe giren arama faaliyetlerinde henüz herhangi bir iz bulunamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği Oymapınar Baraj Göleti'nde kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmaları dalgıçların yanı sıra su altı görüntüleme robotu ile devam ediyor.

Tatil için geldiği Alanya'da tekne turuna katılmak için kız arkadaşı ile birlikte Manavgat'ta bulunan Oymapınar Barajı Göleti'ne gelen ve yüzmek için girdiği barajda kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Dün havanın kararması ile birlikte sona eren arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekibine bağlı dalgıçlar su altında arama çalışması yaptı.

Su altı görüntüleme robotu ile arama yapıldı

Dalgıçlarla birlikte deniz polisinin envanterinde bulunan su altı görüntüleme robotu ile de arama yapıldı. Baraj zemininde bulunan ağaç ve bitki örtüsünün arama çalışmalarını güçleştirdiği öğrenilirken, şu ana kadar yapılan çalışmalarda Antony Dmien Smith'e ait her hangi bir iz bulunamadı. Öte yandan, arama çalışmalarında Ankara'dan gelecek sonar cihazının beklendiği öğrenildi. - ANTALYA

