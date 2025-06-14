Antalya'da Kaybolan İhtiyaç Sahibi Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları 10. Gününde

Antalya'da Kaybolan İhtiyaç Sahibi Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları 10. Gününde
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i bulmak için 300 kişilik ekip, karada ve havada arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, 10. günde de herhangi bir ize ulaşılamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde yaylaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i arama çalışmaları 10. gününe girdi. Halen bir iz bulunamayan Karadeniz'i bulabilmek için zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 300 kişilik ekip görev alıyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma komando timleri ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, hem karadan hem havadan arama faaliyetleri sürdürülüyor. Karadan yapılan detaylı taramalara ek olarak, dron ve termal kameralarla havadan da aramalar gerçekleştiriliyor. İz takip köpeklerinin yanı sıra iki kadavra köpeği de arama çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, özellikle Karadeniz'in kaybolduğu değerlendirilen yayla çevresi ve bu bölgeyle bağlantılı alanlarda yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüz yapılan aramalara gece de ara verilmeden devam edilirken, termal görüntüleme destekli taramalarla ormanlık ve dağlık bölgeler detaylı şekilde inceleniyor.

Ancak arama çalışmalarının 10. gününde de şu ana kadar Hüseyin Karadeniz'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Yetkililer, bölge halkına çağrıda bulunarak, olası bir ipucu ya da şüpheli bir gözlem durumunda güvenlik güçlerine bilgi verilmesini istedi.

Arama faaliyetlerinin bölge genelinde genişletilerek sürdürüleceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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