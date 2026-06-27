Ormanlık alanda kaybolan 4 arkadaş JAK timi tarafından bulundu

Antalya'da doğa yürüyüşü için gittikleri ormanlık alanda yollarını kaybederek mahsur kalan 4 arkadaş JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi Ekşili Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. (20), D.A. (18), E.T.Y., (18), S.K.Ö.(18) isimli 4 arkadaş sosyal medyada gördükleri ve doğa tutkunlarının özellikle yaz aylarında uğrak noktalarından birisi olan Antalya şehir merkezine 30 kilometre mesafedeki Ekşili Göleti ve Ekşili Şelalesinin bulunduğu bölgeye geldi. Bir süre bölgede yürüyüş yapan ve gölete giren 4 arkadaş havanın kararması ile birlikte dönüş yoluna geçti. Ancak gençler karanlığın çökmesi ile birlikte dönüş yolunu şaşırarak ormanlık alan içerisinde kayboldular. Uzun süre dönüş yolunu bulmak için uğraşan 4 gencin çabaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediler.

JAK timi tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi

İhbar üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Zaman zaman cep telefonlarının çekmediği gençlerle güçlükle irtibat kuran ve konum bilgisi alan JAK ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama ve kurtarma çalışmasının ardından gençlere ulaşmayı başardı. Sağlık durumları kontrol edilen ve her hangi bir yaralanmaları bulunmadığı belirlenen B.Ş. (20), D.A. (18), E.T.Y. (18) ve S.K.Ö.(18), JAK ekipleri tarafından mahsur kaldıkları ormanlık alandan kurtarılarak ailelerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı