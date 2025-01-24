Antalya'da Kavşakta Otomobil Çarpışması: Yaralanan Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 AGR 878 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 07 BYV 961 plakalı otomobil çarpıştı. Daha önce de bir çok kazanın olduğu kavşaktaki son kazada araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA