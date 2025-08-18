Antalya'da Kavşakta ATV Sürücüsü Kadın Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde otomobilin çarptığı ATV sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa ve Orhangazi Caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Caddesi'nden çıkan Sinan A.'nın kullandığı 07 BIU 737 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Gülten A.'nın kullandığı 07 BJH 097 plakalı ATV'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ATV'den fırlayarak otomobilin camına kafasını çarpan ATV sürücüsü Gülten Akış yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ATV sürücüsü Gülten A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA