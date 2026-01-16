Ağabeyini silahla vurarak öldürdü, diğer ağabeyinin eşini de yaraladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, motosikletle ailesinin Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yaşadığı siteye gelen E.U., otomobilde bulunan ağabeyi Vedat U. ve diğer ağabeyinin eşi Z.U.'ya henüz belirlenemeyen bir sebeple peş peşe ateş etmeye başladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Vedat U. ve yenge Z.U.'nun yardımına silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar koşarken, 20 yaşındaki E.U. ise geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde olan ve silah seslerini duyarak aşağıya inen Vedat U.'nun annesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı.

KURTARILAMADI

Vedat U. ve yenge Z.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla karın, boyun ve baş bölgesinden yaralanan Vedat U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.U.'nun tedavisi ise devam ediyor.

TESLİM OLDU

Olayın ardından motosikletle kaçan E.U. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olay Yeri İnceleme ekibi araç ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, araç çevresinde çok sayıda boş kovan olduğunu belirledi.