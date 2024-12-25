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Antalya'da Kar Yağışı Başladı, Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

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Antalya'nın Alacabel bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı 5-10 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarına hız verdi.

Antalya'da kar yağışı başladı

Kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı

ANTALYA - Antalya'Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı başladı.

Bölgede etkili olan yağmur akam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı saat 17.00 sıralarında başladı. Akseki - Seydişehir Karayolu Battı Çıktı mevkiinde başlayıp, Tınaztepe'ye kadar devam ettiği bildirildi. Kar yağışının başlaması ile birlikte Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları istenildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'da Kar Yağışı Başladı, Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - 3.Sayfa
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